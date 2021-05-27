Национальное рейтинговое агентство включило Псковскую область в группу регионов средней привлекательности

По итогам 2020 года Национальное рейтинговое агентство перевело Псковскую область из группы «умеренно привлекательных регионов» в более высокую группу средней привлекательности. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе своего отчета перед депутатами областного Собрания 27 мая, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Губернатор подчеркнул, что в «коронавирусный» год всего 19 субъектов смогли улучшить свои показатели.

Он также отметил, что в регионе стоит задача по наращиванию динамики роста инвестиций в основной капитал на 5-6% ежегодно, однако, в 2020 году в планы вмешался ковид. Ограничения препятствовали не только проведению деловых переговоров с новыми инвесторами, но и поставке техники для действующих производств.

В связи с этим регион взял курс на индивидуальное сопровождение каждого крупного проекта, помощь в оформлении всех документов, обеспечение комфортных условий для прохождения всех бюрократических процедур.

Глава региона отметил, что принятая инвестиционная политика себя оправдывает. На фоне снижения объёма инвестиций в основной капитал на уровне округа и в среднем по стране, в Псковской области обеспечен рост до уровня 107,9%.