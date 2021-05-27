Пассажиропоток псковского аэропорта вырос в 2020 году на 36%

Годовой пассажиропоток Псковского аэропорта вырос на 36%, с 33 тысяч до 45,4 тысяч человек. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал 27 мая в ходе своего отчёта перед депутатами регионального парламента.

По словам главы региона, это стало возможно благодаря тому, что в 2020 году открыты новые авиамаршруты в Калининград, Анапу, Симферополь и Минеральные Воды. Значительно увеличилось количество рейсов в Москву.

Региональные власти намерены увеличить пассажиропоток до уровня в 130 тысяч человек в год. В этом случае появится возможность привлечь инвестора для строительства нового терминала. Предварительная договоренность об этом уже имеется. Кроме того, деятельность аэропортового комплекса больше не потребует средств областного бюджета.