Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Пассажиропоток псковского аэропорта вырос в 2020 году на 36%

27 мая 2021 года, 11:56

Годовой пассажиропоток Псковского аэропорта вырос на 36%, с 33 тысяч до 45,4 тысяч человек. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал 27 мая в ходе своего отчёта перед депутатами регионального парламента.

По словам главы региона, это стало возможно благодаря тому, что в 2020 году открыты новые авиамаршруты в Калининград, Анапу, Симферополь и Минеральные Воды. Значительно увеличилось количество рейсов в Москву.

Региональные власти намерены увеличить пассажиропоток до уровня в 130 тысяч человек в год. В этом случае появится возможность привлечь инвестора для строительства нового терминала. Предварительная договоренность об этом уже имеется. Кроме того, деятельность аэропортового комплекса больше не потребует средств областного бюджета.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Избирательный кодекс Псковской области изменился
Собрание депутатов стало соучредителем электронной версии газеты «Псковская правда»
Новый закон о пчеловодстве приняли в Псковской области
Лучшие педагоги и медики Псковской области смогут претендовать на премию в 150 тысяч рублей
Разработку персонального нацпроекта для Псковской области анонсировал Михаил Ведерников
В Великих Луках повредили памятник Неизвестному солдату
Почти миллиард рублей будет стоить учебно-лабораторный корпус ПсковГУ
Минстрой поможет с созданием инфраструктуры на участках для многодетных под Псковом
55 млн рублей налогов выплатили предприятия ОЭЗ «Моглино» в 2020 году

Комментарии

Авторизация
No comments
Ответственное лесопользование

Экономика
21 мая 17:43

Ответственное лесопользование

Завод «Судома» запускает новые проекты и расширяет производство

«Осторожно, Турция закрывается»

Экономика / Туризм
13 апреля 17:08

«Осторожно, Турция закрывается»

Как псковичи отреагировали на закрытие авиаперелетов во «всероссийскую здравницу»?
Ближе к звездам

Экономика / Я – социальный предприниматель
30 марта 15:45

Ближе к звездам

Псковичка открыла студию художественной гимнастики, откуда детям не хочется уходить