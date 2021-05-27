Рост производства в сельском хозяйстве Псковской области выше среднероссийского. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», об этом 27 мая рассказал в ходе своего отчета перед депутатами областного Собрания губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, этот показатель равен 8,9%. Для сравнения: по СЗФО – 3,0%; по России – 1,5%. Объём производства вышел на уровень 45,3 млрд рублей.

Михаил Ведерников отметил, что рост обеспечили зерновые культуры, овощи, производство скота и птицы, производство молока.