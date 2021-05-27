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Происшествия / Преступление

20 лет колонии грозит великолучанину за продажу наркотиков в Пскове

27 мая 2021 года, 10:07

До 20 лет колонии грозит жителю Великолукского района за незаконный сбыт наркотиков в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С лета по осень 2020 года мужчина совершил 31 преступление. В частности, он вступил в организованную преступную группу, которая продавала наркотики через интернет-магазин, и стал курьером. Обвиняемый перевозил крупные партии наркотиков, а также помещал разовые дозы в тайники – «закладки».

В результате оперативно-розыскной мероприятий и следственных действий было выявлено 30 «закладок» с наркотиками. Еще более 1 кг 300 г наркотиков растительного и синтетического происхождения полицейские изъяли по месту жительства злоумышленника и в «оптовой закладке», организованной другими участниками преступной группы.

Великолучанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в крупном размере, организованной группой).

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрение.

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