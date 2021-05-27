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Общество / Здоровье

Еще 52 случая COVID-19 диагностировали в Псковской области

27 мая 2021 года, 09:23

Еще 52 случая COVID-19 диагностировали в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Еще 52 случая COVID-19 диагностировали в Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 13 тыс. 654) выявили 33 ковидбольных. Восемь человек заразились в Пыталовском районе (всего 381), четыре – в Великих Луках (всего 6 тыс. 306). В Островском районе (всего 1 тыс. 903) зафиксировали три случая коронавируса, в Пустошкинском (всего 350) – два, а в Палкинском (всего 410) и Бежаницком (всего 350) – по одному.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 37 тыс. 663 случая СOVID-19. Выздоровели от этого заболевания 32 тыс. 295 человек, в том числе 123 – за минувшие сутки. Умерли 398 пациентов.

Также глава региона сообщил, что новых очагов не зафиксировано. Под контролем Роспотребнадзора остаются вспышки - в Псковском государственном университете и в офтальмологическом отделении Псковской областной клинической больнице. 

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