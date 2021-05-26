Настоятель Крыпецкого монастыря о краже иконы: Воры были профессионалами

Воры, укравшие икону из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря, были профессионалами и тщательно готовились к совершению преступления. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Псковской правды» высказал настоятель обители, отец Всеволод.
Воры, укравшие икону из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря, были профессионалами и тщательно готовились к совершению преступления. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Псковской правды» высказал настоятель обители, отец Всеволод.
Образ находился в «мертвой зоне», которая не просматривается камерами видеонаблюдения. Тем не менее, удалось заснять, как они входят в храм. Все видеоматериалы переданы в полицию.
По его словам, Крыпецкой Иоанно-Богословский монастырь не так хорошо охраняется, потому что вокруг него «леса и болота». Тем не менее, после случившегося будут приняты меры и охрана обители усилится. «Нам это урок», - констатировал настоятель.