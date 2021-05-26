Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Настоятель Крыпецкого монастыря о краже иконы: Воры были профессионалами

26 мая 2021 года, 19:45

Воры, укравшие икону из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря, были профессионалами и тщательно готовились к совершению преступления. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Псковской правды» высказал настоятель обители, отец Всеволод.

Читайте также
Древнюю икону украли из одного из псковских монастырей
По его словам, преступление произошло днем 24 мая. Двое молодых людей приехали на машине, которую оставили у ворот монастыря. Они украли икону размером 20 на 30 сантиметров, которую год назад монастырю подарила паломница. 

Образ находился в «мертвой зоне», которая не просматривается камерами видеонаблюдения. Тем не менее, удалось заснять, как они входят в храм. Все видеоматериалы переданы в полицию

Читайте также
Полиция проводит проверку по факту кражи иконы из Крыпецкого монастыря
Отец Всеволод посетовал, что злоумышленники «не гнушаются у Бога воровать». «Душа погибает у таких людей — вот что печально», - добавил он.

По его словам, Крыпецкой Иоанно-Богословский монастырь не так хорошо охраняется, потому что вокруг него «леса и болота». Тем не менее, после случившегося будут приняты меры и охрана обители усилится. «Нам это урок», - констатировал настоятель. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Четыре автомобиля столкнулись на Сиреневом бульваре в Пскове
Полиция проводит проверку по факту кражи иконы из Крыпецкого монастыря
Псковские студенты могут принять участие в федеральном конкурсе «Твой ход»
Дожди прекратятся в Псковской области в ближайшие два дня
Семейную пару из Пскова подозревают в сбыте фальшивых денег
Представители псковских профсоюзов будут наблюдать за легитимностью выборов
Древнюю икону украли из одного из псковских монастырей
Места массовых расстрелов будут искать новгородские поисковики в Псковской области
Михаил Ведерников поздравил псковских предпринимателей с профессиональным праздником

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района