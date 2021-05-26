Настоятель Крыпецкого монастыря о краже иконы: Воры были профессионалами

Воры, укравшие икону из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря, были профессионалами и тщательно готовились к совершению преступления. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Псковской правды» высказал настоятель обители, отец Всеволод.

Читайте также 26.05.2021 17:12 Древнюю икону украли из одного из псковских монастырей

По его словам, преступление произошло днем 24 мая. Двое молодых людей приехали на машине, которую оставили у ворот монастыря. Они украли икону размером 20 на 30 сантиметров, которую год назад монастырю подарила паломница. Образ находился в «мертвой зоне», которая не просматривается камерами видеонаблюдения. Тем не менее, удалось заснять, как они входят в храм. Все видеоматериалы переданы в полицию.

Читайте также 26.05.2021 19:16 Полиция проводит проверку по факту кражи иконы из Крыпецкого монастыря