По предварительному прогнозу, дожди прекратятся в Псковской области в ближайшие два дня. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В то же время региональное управление МЧС предупреждает псковичей, что с 27 мая на полях с близким залеганием грунтовых вод и на тяжелых по механическому составу почвах будет наблюдаться переувлажнение на 10-12 сантиметров. По визуальной оценке, земля на таких участках находится в липком и текучем состоянии.

Тала Нещадимова в свою очередь заметила, что погода изменится начиная с 29 числа. В Псковскую область придет продолжительный сухой промежуток.

По ее словам, максимальные температуры в конце мая и в первой декаде июня будут достигать 22 градусов тепла, в отдельные дни – 23 градусов. При прояснениях и безоблачных днях погода будет ощущаться теплее, а в облачные дни - прохладнее.

«В целом погода должна становиться комфортнее. Она будет соответствовать июню в Псковской области. У нас все-таки не Сахара, скажем так», - заключила Тала Нещадимова.