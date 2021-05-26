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Общество

Дожди прекратятся в Псковской области в ближайшие два дня

26 мая 2021 года, 18:07

По предварительному прогнозу, дожди прекратятся в Псковской области в ближайшие два дня. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Дожди прекратятся в Псковской области в ближайшие два дня

В то же время региональное управление МЧС предупреждает псковичей, что с 27 мая на полях с близким залеганием грунтовых вод и на тяжелых по механическому составу почвах будет наблюдаться переувлажнение на 10-12 сантиметров. По визуальной оценке, земля на таких участках находится в липком и текучем состоянии.

Тала Нещадимова в свою очередь заметила, что погода изменится начиная с 29 числа. В Псковскую область придет продолжительный сухой промежуток. 

По ее словам, максимальные температуры в конце мая и в первой декаде июня будут достигать 22 градусов тепла, в отдельные дни – 23 градусов. При прояснениях и безоблачных днях погода будет ощущаться теплее, а в облачные дни - прохладнее.

«В целом погода должна становиться комфортнее. Она будет соответствовать июню в Псковской области. У нас все-таки не Сахара, скажем так», - заключила Тала Нещадимова.  

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