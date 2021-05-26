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Происшествия / Преступление

Семейную пару из Пскова подозревают в сбыте фальшивых денег

26 мая 2021 года, 17:34

Семейную пару из Пскова подозревают в сбыте фальшивых денег, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

39-летний пскович и его супруга расплачивались фальшивыми деньгами около двух месяцев - с марта текущего года. Поддельные пятитысячные и тысячерублевые банкноты они сбывали в торговых центрах и на рынках Пскова и районов. 

Это подтверждают показания свидетелей, а также записи с камер видеонаблюдения.

Семейную пару из Пскова подозревают в сбыте фальшивых денег

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пскову провели у фигурантов обыск и изъяли 13 банкнот с признаками подделки, несколько мобильных телефонов и флеш-карт, планшет, ноутбук, банковские карты и документы. Деньги были отправлены на экспертизу.

Злоумышленники признали свою вину. В настоящее время полицейские устанавливают их причастность к другим незаконным деяниям экономической направленности.

Возбуждены четыре уголовных дела по части 1 статьи 186 (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК РФ. Статья предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет или до восьми лет лишение свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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