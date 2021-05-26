Семейную пару из Пскова подозревают в сбыте фальшивых денег, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

39-летний пскович и его супруга расплачивались фальшивыми деньгами около двух месяцев - с марта текущего года. Поддельные пятитысячные и тысячерублевые банкноты они сбывали в торговых центрах и на рынках Пскова и районов.

Это подтверждают показания свидетелей, а также записи с камер видеонаблюдения.