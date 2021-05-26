Места массовых расстрелов будут искать новгородские поисковики в Псковской области

Экспедиция продлится две недели - с 24 мая по 6 июня.

«Сводный отряд «Долины» вместе с псковскими поисковиками проведет обследования территорий в районе деревень Глоты, Моглино и Андрохново – это те квадраты, которые поисковики обнаружили ещё в прошлом году и передали местным следственным органам. Эксгумацию здесь проводили следователи Следственного комитета, привлекая поисковый батальон Минобороны РФ», - отметил поисковик.

По словам Игоря Неофитова, операция проходит в рамках единого уголовного дела по геноциду мирного населения в годы войны.

Перед экспедицией новгородские поисковики два года изучали архивные данные, а также другую информацию государственного архива, органов следствия, силовых структур, местных поисковиков и краеведов.

Кроме того, они уже бывали на этих участках и знают, что в этих квадратах сосредоточено намного больше погибших, чем найдено сегодня.

«Благодарим за взаимодействие и сотрудничество местные органы власти, общественность и поисковиков. Будем рады помощи в предоставлении любой дополнительной информации по военным преступлениям в этих районах», - добавил Игорь Неофитов.

Подобные работы по проекту «Без срока давности» ведутся также в Новгородской и Ростовской областях, Калерии и Калининграде.