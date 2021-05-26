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Общество

Места массовых расстрелов будут искать новгородские поисковики в Псковской области

26 мая 2021 года, 16:27

В Псковскую область приехала поисковая экспедиция «Долина» из Великого Новгорода. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, новгородские поисковики будут искать места массовых захоронений местных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны.  

Руководителем экспедиции является глава координационного центра «Поискового движения России» по организации поисковых работ по погибшим гражданским лицам в рамках проекта «Без срока давности» Игорь Неофитов. 

Места массовых расстрелов будут искать новгородские поисковики в Псковской области

Места массовых расстрелов будут искать новгородские поисковики в Псковской области

По словам Игоря Неофитова, операция проходит в рамках единого уголовного дела по геноциду мирного населения в годы войны. 

«Сводный отряд «Долины» вместе с псковскими поисковиками проведет обследования территорий в районе деревень Глоты, Моглино и Андрохново – это те квадраты, которые поисковики обнаружили ещё в прошлом году и передали местным следственным органам. Эксгумацию здесь проводили следователи Следственного комитета, привлекая поисковый батальон Минобороны РФ», - отметил поисковик

Экспедиция продлится две недели - с 24 мая по 6 июня.

Места массовых расстрелов будут искать новгородские поисковики в Псковской области

Перед экспедицией новгородские поисковики два года изучали архивные данные, а также другую информацию государственного архива, органов следствия, силовых структур, местных поисковиков и краеведов. 

Кроме того, они уже бывали на этих участках и знают, что в этих квадратах сосредоточено намного больше погибших, чем найдено сегодня.

«Благодарим за взаимодействие и сотрудничество местные органы власти, общественность и поисковиков. Будем рады помощи в предоставлении любой дополнительной информации по военным преступлениям в этих районах», - добавил Игорь Неофитов.

Подобные работы по проекту «Без срока давности» ведутся также в Новгородской и Ростовской областях, Калерии и Калининграде.

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