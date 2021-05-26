Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских предпринимателей с профессиональным праздником, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Быть предпринимателем — непростой труд. Без невероятной энергии, целеустремлённости, знаний, организаторских способностей, умения стратегически мыслить и рисковать, упорства и искренней веры в своё дело невозможно добиться высоких результатов в бизнесе. И этими качествами в полной мере обладают предприниматели Псковской области», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, треть экономических процессов региона сосредоточено в секторе малого и среднего предпринимательства. Этот сектор включает порядка 20 тысяч субъектов и 80 тысяч человек и является важным звеном социально-экономического роста всей области.

В частности, псковские предприниматели открывают в регионе высокотехнологичные производства, инвестируют в инновационные технологии, создают новые рабочие места и пополняют региональный бюджет.

Администрация области поддерживает многие идеи и предложения предпринимателей, а те, в свою очередь, вносят свой вклад в благоустройство городов, поддержку социальных и благотворительных проектов, подчеркнул Михаил Ведерников. Например, бизнес участвует в развитии спорта и культуры.

Во время пандемии коронавируса предприятия Псковской области оперативно перепрофилировали свои производства для выпуска средств индивидуальной защиты, защитных костюмов и антисептиков, поддерживали медицинских работников.

«Благодарю предпринимателей и всех, чья работа связана с этой сферой — за ваш труд, самоотдачу и активное участие в развитии Псковской области. От всей души желаю вам счастья, добра, благополучия и новых успехов!» - заключил Михаил Ведерников.