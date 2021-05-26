Жалобы на буллинг в псковских школах поступают детскому омбудсмену чаще всего

На буллинг в псковских школах жалуются чаще всего, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 мая.

Наталия Соколова отметила, что с начала года ей поступило порядка 100 обращений. Большая часть сообщений связана с проблемами безопасности детей, в том числе с буллингом, то есть физической или психологической травлей человека в рамках конкретного коллектива.

«Буллинг в школе - это не новое, это всегда было, всегда были белые вороны, над которыми издевались, но буллинг перешёл в кибербуллинг, особенно в соцсетях», - подчеркнула Наталья Соколова.

По её мнению, тема требует проработки и исключения умалчивания. «Учителя не могут эту проблему не видеть, нужно взять и принять сторону ребёнка, которого унижают, нельзя скрывать эту тему, быть равнодушным», - отметила детский омбудсмен.

Если ребенок не говорит о своих проблемах напрямую, следует присмотреться к нему: может появились какие-то изменения во внешности, например. «На любое проявление новизны в ребёнке нужно задать вопрос, тогда он понимает, что интересен своим родителям», - поделилась спикер.

Лучшее решение при травле - обратиться к классному руководителю и психологу. В крайнем случае можно поменять учебное учреждение.

В ходе конференции детский омбудсмен также рассказала, что в регионе есть проблема с нехваткой психологов в образовательных учреждениях.

Тем временем, профессиональный психолог и классный руководитель - это главные помощники в жизни каждого школьника. Они должны отслеживать и замечать, как изменился ребёнок, как изменились его аргументы и как он начинает увядать.

Однако, большинство педагогов, по мнению Соколовой, относятся к этой работе несерьезно, а психологам зачастую не хватает квалификации.