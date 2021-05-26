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Спорт / Соревнования

В Псковской области стартовал открытый Чемпионат по стрельбе

26 мая 2021 года, 13:53

26 мая в Псковской области начался третий открытый Чемпионат по стрельбе на Кубок Главы региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

В Псковской области стартовал открытый Чемпионат по стрельбе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Старт Чемпионата состоялся на полигоне одной из воинских частей в Печорском районе. 

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Михаил Ведерников.«Несмотря на все те вызовы, которые нам бросает пандемия, в этом году мы сумели сохранить традиционный формат — участвуют команды из различных регионов. Особенно приятно, что вместе с нами на соревнованиях и юнармейцы. Мы стараемся из года в год повышать уровень мероприятия, совершенствуем инфраструктуру, добавляем новые элементы. В эти три дня вас тоже ждут сюрпризы, надеюсь, что вы их оцените», — сказал глава региона и пожелал всем участникам интересной командной борьбы.

Право поднять государственный флаг Российской Федерации, официальный флаг Псковской области и флаг частей и соединений специального назначения получили победители 2-го открытого Чемпионата - команда войсковой части 54607.

В Псковской области стартовал открытый Чемпионат по стрельбе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

После торжественной церемонии глава региона вместе с заместителем командира войсковой части 64044 подполковником Денисом Малаховым и главным судьей соревнований Валерием Емцевым осмотрели площадки для практической стрельбы.

Организаторы Чемпионата отметили, что впервые на соревнованиях будут задействованы подъемные мишени от концерна «Калашников». Планируется, что мишени будут подниматься группами и одновременно. По словам Дениса Малахова, это упражнение будет «плотное», потому что участникам предстоит поразить сразу несколько целей.

«Просто никому не будет», — подчеркнул губернатор.

В Псковской области стартовал открытый Чемпионат по стрельбе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В этом году на соревнования прибыли юнармейские отряды почти из всех муниципальных образований Псковской области, а также из Санкт-Петербурга, Тамбова, Калининграда и Нижнего Новгорода. Школьники примут участие в военизированной эстафете и стрельбе из малокалиберной винтовки в дневное и ночное время. Также организованы интерактивные развлекательные площадки, пункты питания и обогрева. Соревнования продлятся три дня.

Чемпионат проводится с соблюдением противовирусных мер. 

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