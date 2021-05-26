В Псковской области стартовал открытый Чемпионат по стрельбе

26 мая в Псковской области начался третий открытый Чемпионат по стрельбе на Кубок Главы региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Старт Чемпионата состоялся на полигоне одной из воинских частей в Печорском районе. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Михаил Ведерников.«Несмотря на все те вызовы, которые нам бросает пандемия, в этом году мы сумели сохранить традиционный формат — участвуют команды из различных регионов. Особенно приятно, что вместе с нами на соревнованиях и юнармейцы. Мы стараемся из года в год повышать уровень мероприятия, совершенствуем инфраструктуру, добавляем новые элементы. В эти три дня вас тоже ждут сюрпризы, надеюсь, что вы их оцените», — сказал глава региона и пожелал всем участникам интересной командной борьбы. Право поднять государственный флаг Российской Федерации, официальный флаг Псковской области и флаг частей и соединений специального назначения получили победители 2-го открытого Чемпионата - команда войсковой части 54607.

После торжественной церемонии глава региона вместе с заместителем командира войсковой части 64044 подполковником Денисом Малаховым и главным судьей соревнований Валерием Емцевым осмотрели площадки для практической стрельбы. Организаторы Чемпионата отметили, что впервые на соревнованиях будут задействованы подъемные мишени от концерна «Калашников». Планируется, что мишени будут подниматься группами и одновременно. По словам Дениса Малахова, это упражнение будет «плотное», потому что участникам предстоит поразить сразу несколько целей. «Просто никому не будет», — подчеркнул губернатор.