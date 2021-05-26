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Общество

Новые раскопки проводят археологи на улице Леона Поземского в Пскове

26 мая 2021 года, 13:25

Новые раскопы начали археологи на улице Леона Поземского в Пскове, сообщает Археологический центр Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

Новые раскопки проводят археологи на улице Леона Поземского в Пскове

Фото Археологического центра Псковской области

Первую площадку рядом с церковью Воскресения со Стадища оборудовали с участием  студентов Археологического отряда ПсковГУ. Их работу курировал старший научный сотрудник археологического центра Псковской области Сергей Салмин.

Новые раскопки проводят археологи на улице Леона Поземского в Пскове

Фото Археологического центра Псковской области
Новые раскопки проводят археологи на улице Леона Поземского в Пскове

Фото Археологического центра Псковской области

«Для студентов это был первый выход на раскоп: ребята познакомились с приёмами работы с нивелиром и тахеометром, методикой разбивки на квадраты и участки», - отметили в археологическом центре.

Раскопки на улице Леона Поземского в Пскове начались еще в октябре 2019 года. Археологи исследовали в основном те участки, где строителями закладываются новые сети. 

Специалистам удалось раскрыть множество деревянных построек и печных конструкций XI-XII веков.

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