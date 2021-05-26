Новые раскопки проводят археологи на улице Леона Поземского в Пскове

«Для студентов это был первый выход на раскоп: ребята познакомились с приёмами работы с нивелиром и тахеометром, методикой разбивки на квадраты и участки», - отметили в археологическом центре.

Раскопки на улице Леона Поземского в Пскове начались еще в октябре 2019 года. Археологи исследовали в основном те участки, где строителями закладываются новые сети.

Специалистам удалось раскрыть множество деревянных построек и печных конструкций XI-XII веков.