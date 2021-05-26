Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Задержаны подозреваемые в присвоении не менее 11 служебных машин УМВД по Псковской области

26 мая 2021 года, 12:56

Задержаны подозреваемые в присвоении не менее 11 служебных машин УМВД по Псковской области и денежных средств из бюджетных ассигнований МВД России, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. 

Следователи при оперативном сопровождении ГУСБ МВД России задержали четыре человека, в том числе сотрудника департамента тыла МВД России, ГУМВД по Новосибирской области, УМВД России по Псковской области и одного бывшего сотрудника. Задержанного в Новосибирске этапировали в Псков самолётом.

По предварительной информации, участники организованной преступной группы в результате мошеннических действий причинили ущерб на общую сумму порядка 4,5 миллионов рублей. В результате, было заведено три уголовных дела по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество), части 2 и 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

В настоящее время все задержанные помещены в изолятор временного содержания. С ними работают следователи.

В пресс-службе СК СУ уточнили, что всего по уголовному делу проходят девять подозреваемых.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Полиция проводит проверку по факту кражи иконы из Крыпецкого монастыря
Псковские студенты могут принять участие в федеральном конкурсе «Твой ход»
Дожди прекратятся в Псковской области в ближайшие два дня
Семейную пару из Пскова подозревают в сбыте фальшивых денег
Представители псковских профсоюзов будут наблюдать за легитимностью выборов
Древнюю икону украли из одного из псковских монастырей
Места массовых расстрелов будут искать новгородские поисковики в Псковской области
Михаил Ведерников поздравил псковских предпринимателей с профессиональным праздником
Жалобы на буллинг в псковских школах поступают детскому омбудсмену чаще всего

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района