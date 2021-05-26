Задержаны подозреваемые в присвоении не менее 11 служебных машин УМВД по Псковской области и денежных средств из бюджетных ассигнований МВД России, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Следователи при оперативном сопровождении ГУСБ МВД России задержали четыре человека, в том числе сотрудника департамента тыла МВД России, ГУМВД по Новосибирской области, УМВД России по Псковской области и одного бывшего сотрудника. Задержанного в Новосибирске этапировали в Псков самолётом.

По предварительной информации, участники организованной преступной группы в результате мошеннических действий причинили ущерб на общую сумму порядка 4,5 миллионов рублей. В результате, было заведено три уголовных дела по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество), части 2 и 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

В настоящее время все задержанные помещены в изолятор временного содержания. С ними работают следователи.

В пресс-службе СК СУ уточнили, что всего по уголовному делу проходят девять подозреваемых.