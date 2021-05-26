Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого Александру Невскому и псковским памятникам

Он отметил, что у автором многих работ была проблема с композицией «Нужно было полазить, поприседать, прилечь, дождаться другого света и даже времени года», - посоветовал эксперт.

Победителями в номинация «Памятные места Псковской области, связанные с именем князя Александра Невского» были признаны:

Монумент «Ледовое побоище» (гора Соколиха) — Юрий Яковлев

Чудское озеро - Виктор Желенговский

Храм святого Александра Невского (город Псков)- Алексей Иванов

Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, часовня Александра Невского – Светлана Данилова

Порховская крепость – Екатерина Кочкина

Стена «Перси» с большим кованым щитом (Псковский кремль)- Екатерина Кочкина

Фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище» Юрий Яковлев

Изборская крепость – Роман Дмитриев

Часовня Александра Невского (город Великие Луки) - Виктория Яковлева

Категории «Заповедные территории Псковской области» жюри выделило:

Полистовский государственный заповедник- Дарья Жарова

Национальный парк «Себежский» - Виктор Желенговский

Талабские острова - Александр Ануфриев

Памятник природы «Изборско-Мальская долина» - Светлана Саух