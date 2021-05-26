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Общество

Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого Александру Невскому и псковским памятникам

26 мая 2021 года, 12:45

Комитет по туризму Псковской области подвёл итоги фотоконкурса, посвящённого 800-летию князя Александра Невского и заповедным территориям региона. Как сообщили «Псковской правде» в комитете, наибольшее количество баллов набрала работы Светланы Саух в категории «Изборско-Мальская долина».

Снимки оценивали фотографы из разных регионов России, Эстонии и Белоруссии, возглавлял жюри Игорь Сирохин.

Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого Александру Невскому и псковским памятникам

Фото Виктора Желенговского
Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого Александру Невскому и псковским памятникам

Фото Романа Дмитриева
Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого Александру Невскому и псковским памятникам

Фото Светланы Саух

Он отметил, что у автором многих работ была проблема с композицией «Нужно было полазить, поприседать, прилечь, дождаться другого света и даже времени года», - посоветовал эксперт.

Победителями в номинация «Памятные места Псковской области, связанные с именем князя Александра Невского» были признаны:

Монумент «Ледовое побоище» (гора Соколиха) — Юрий Яковлев

Чудское озеро - Виктор Желенговский

Храм святого Александра Невского (город Псков)- Алексей Иванов

Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, часовня Александра Невского – Светлана Данилова

Порховская крепость – Екатерина Кочкина

Стена «Перси» с большим кованым щитом (Псковский кремль)- Екатерина Кочкина

Фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище» Юрий Яковлев

Изборская крепость – Роман Дмитриев

Часовня Александра Невского (город Великие Луки) - Виктория Яковлева

Категории «Заповедные территории Псковской области» жюри выделило:

Полистовский государственный заповедник- Дарья Жарова

Национальный парк «Себежский» - Виктор Желенговский

Талабские острова - Александр Ануфриев

Памятник природы «Изборско-Мальская долина» - Светлана Саух  

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