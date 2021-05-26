Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого Александру Невскому и псковским памятникам

Он отметил, что у автором многих работ была проблема с композицией «Нужно было полазить, поприседать, прилечь, дождаться другого света и даже времени года», - посоветовал эксперт.
Победителями в номинация «Памятные места Псковской области, связанные с именем князя Александра Невского» были признаны:
Монумент «Ледовое побоище» (гора Соколиха) — Юрий Яковлев
Чудское озеро - Виктор Желенговский
Храм святого Александра Невского (город Псков)- Алексей Иванов
Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, часовня Александра Невского – Светлана Данилова
Порховская крепость – Екатерина Кочкина
Стена «Перси» с большим кованым щитом (Псковский кремль)- Екатерина Кочкина
Фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище» Юрий Яковлев
Изборская крепость – Роман Дмитриев
Часовня Александра Невского (город Великие Луки) - Виктория Яковлева
Категории «Заповедные территории Псковской области» жюри выделило:
Полистовский государственный заповедник- Дарья Жарова
Национальный парк «Себежский» - Виктор Желенговский
Талабские острова - Александр Ануфриев
Памятник природы «Изборско-Мальская долина» - Светлана Саух