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Общество / Здоровье

От укусов клещей в Псковской области уже пострадали 509 человек

26 мая 2021 года, 12:42

509 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области, сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 мая.

За последнюю неделю, по его словам, было зафиксировано 67 обращений. 

Однако, число заболевших снизилось на 66%. Это связано с погодой и поздним стартом дачного сезона в Псковской области, подчеркнул Александр Нестерук. 

На сегодняшний день в Псковской области зарегистрирован только один случай боррелиоза. Заболевший находится под наблюдением врачей. 

Кроме того, Александр Нестерук сообщил, что в Псковской области от клещей будет обработано 900 га, в том числе 90 га - в Пскове. 

Работа уже проведена на 20 га. Специалисты обработали территории школ, детских садов, часть парковых зон. В настоящее время продолжить обработку мешают погодные условия.

На личных участках главный санитарный врач региона также рекомендовал провести обработку. Также псковичи могут предотвратить укусы клещей, если будут регулярно выкашивать траву, бороться с кустарниками и свалками, правильно одеваться и осматривать друг друга на наличие насекомых.

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