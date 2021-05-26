От укусов клещей в Псковской области уже пострадали 509 человек

509 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области, сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 мая.

За последнюю неделю, по его словам, было зафиксировано 67 обращений.

Однако, число заболевших снизилось на 66%. Это связано с погодой и поздним стартом дачного сезона в Псковской области, подчеркнул Александр Нестерук.

На сегодняшний день в Псковской области зарегистрирован только один случай боррелиоза. Заболевший находится под наблюдением врачей.

Кроме того, Александр Нестерук сообщил, что в Псковской области от клещей будет обработано 900 га, в том числе 90 га - в Пскове.

Работа уже проведена на 20 га. Специалисты обработали территории школ, детских садов, часть парковых зон. В настоящее время продолжить обработку мешают погодные условия.

На личных участках главный санитарный врач региона также рекомендовал провести обработку. Также псковичи могут предотвратить укусы клещей, если будут регулярно выкашивать траву, бороться с кустарниками и свалками, правильно одеваться и осматривать друг друга на наличие насекомых.