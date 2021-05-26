Александр Нестерук: В Псковской области зафиксирован не самый плохой индийский штамм COVID

В Псковской области зафиксирован не самый плохой индийский штамм COVID-19, сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 мая.

Александр Нестерук напомнил, что индийский штам коронавируса выявили у студентов Псковского государственного университета, которые приехали из Индии. Однако, распространиться за пределы очага он не успел.

«Ведётся серьёзная работа», - заявил Александр Нестерук.

Очаг коронавируса в ПсковГУ был зарегистрирован в конце апреля. Из 67 студентов, прибывших в псковский вуз из Индии, заболевание подтвердилось у 42. Инфицированных изолировали в обсерваторе на улице Ротной в Пскове.