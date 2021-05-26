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Общество / Здоровье

Александр Нестерук: В Псковской области зафиксирован не самый плохой индийский штамм COVID

26 мая 2021 года, 12:10

В Псковской области зафиксирован не самый плохой индийский штамм COVID-19, сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 мая.

Александр Нестерук напомнил, что индийский штам коронавируса выявили у студентов Псковского государственного университета, которые приехали из Индии. Однако, распространиться за пределы очага он не успел.

«Ведётся серьёзная работа», - заявил Александр Нестерук.

Очаг коронавируса в ПсковГУ был зарегистрирован в конце апреля. Из 67 студентов, прибывших в псковский вуз из Индии, заболевание подтвердилось у 42. Инфицированных изолировали в обсерваторе на улице Ротной в Пскове. 

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