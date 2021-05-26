Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Александр Нестерук проверит организацию запланированного в Пскове концерта Noize MC

26 мая 2021 года, 12:05

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук проверит организацию запланированного в Пскове на 3 июня концерта Noize MC. Об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора сообщил «Псковской правде».

Александр Нестерук проверит организацию запланированного в Пскове концерта Noize MC

Фото apelzin.ru

Концерт Noize MC в Пскове уже несколько раз переносился из-за антикоронавирусных мер. 3 июня организаторы обещают «шумное празднование юбилея группы» и продают билеты, в том числе, в танцевальный партер. В группе «Noize MC в Пскове» в соцсети «ВКонтакте» 2 мая были опубликованы фотографии с концерта в Пензе с комментарием: «Так круто было в Пензе! 1600 человек! Псков, повторим?»

Напомним, что 3 апреля в Ледовом дворце Пскова состоялся концерт Клавы Коки и Niletto, по итогам которого разгорелся скандал: выяснилось, что мероприятие проводилось с нарушениями противовирусных требований, не соблюдались социальная дистанция и масочный режим. В результате организаторов шоу привлекли к ответственности за нарушение санитарных норм и правил.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Полиция проводит проверку по факту кражи иконы из Крыпецкого монастыря
Псковские студенты могут принять участие в федеральном конкурсе «Твой ход»
Дожди прекратятся в Псковской области в ближайшие два дня
Семейную пару из Пскова подозревают в сбыте фальшивых денег
Представители псковских профсоюзов будут наблюдать за легитимностью выборов
Древнюю икону украли из одного из псковских монастырей
Места массовых расстрелов будут искать новгородские поисковики в Псковской области
Михаил Ведерников поздравил псковских предпринимателей с профессиональным праздником
Жалобы на буллинг в псковских школах поступают детскому омбудсмену чаще всего

Комментарии

Авторизация
No comments
Турборежим

Общество
26 мая 14:23

Турборежим

Школьники с хутора под Пушгорами изучают природу и мечтают об открытиях
Кинотерапия

Общество
25 мая 12:36

Кинотерапия

Псковская школьница рассказала, как стала главной героиней фильма «Слониха»
Волнительный момент

Общество / Здоровье
24 мая 13:05

Волнительный момент

Если от волнения болит желудок