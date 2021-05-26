Александр Нестерук проверит организацию запланированного в Пскове концерта Noize MC

Концерт Noize MC в Пскове уже несколько раз переносился из-за антикоронавирусных мер. 3 июня организаторы обещают «шумное празднование юбилея группы» и продают билеты, в том числе, в танцевальный партер. В группе «Noize MC в Пскове» в соцсети «ВКонтакте» 2 мая были опубликованы фотографии с концерта в Пензе с комментарием: «Так круто было в Пензе! 1600 человек! Псков, повторим?»

Напомним, что 3 апреля в Ледовом дворце Пскова состоялся концерт Клавы Коки и Niletto, по итогам которого разгорелся скандал: выяснилось, что мероприятие проводилось с нарушениями противовирусных требований, не соблюдались социальная дистанция и масочный режим. В результате организаторов шоу привлекли к ответственности за нарушение санитарных норм и правил.