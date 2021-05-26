Роспотребнадзор: В этом году качество воды в реке Великой будет невысоким

В этом году качество воды в реке Великой будет невысоким, сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 мая.

По его словам, на качестве воды сказались погодные условия. «У нас идет паводковая ситуация, плюс разные притоки попадают. Вода грязная», - пояснил спикер и добавил, что по озерам ситуация будет разной. Во многих водоемах вода будет лучше, чем в Великой, однако, нужно время чтобы все успокоилось.

В настоящее время Роспотребнадзор готовит информацию перед купальным сезоном: проводятся исследования на официальных пляжах, в том числе в Пскове и Великих Луках, в загородных лагерх отдыха на озерах. Остальные пляжи будут стихийные.

«В начале лета дадим подробную информацию о купальном сезоне, который пока у нас задерживается», - заключил Александр Нестерук.