Александр Нестерук не рекомендует псковичам пить воду из-под крана

Водопроводная вода в Псковской области не является надёжным источником, заявил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 мая.

Её можно использовать как питьевую, но лучше заменить водой из подземных источников или артезианских скважин. «У нас вода в краны поступает из реки Великой, она достойно очищается, чего не было ещё 4-5 лет назад, однако 80% загрязнений воды происходит при транспортировке: где-то труба негерметична. Никогда эта вода не будет надежной. Поэтому воду из-под крана советовал бы кипятить, в приготовлении чая ее использовать можно, но прямо из-под крана пить не советовал бы», - отметил Нестерук.

Бутилированную воду, по его словам, можно покупать спокойно. «К тому же вода у нас в основном местная, ее разливают в Пскове, Острове, Гдовском районе. Все предприятия мы контролируем, все получили заключения о том, что вода соответствует гигиеническим требованиям», - пояснил Александр Нестерук.

В водоматах вода является проверенной и безопасной, отметил спикер и добавил, что туда подвозится артезианская вода из известных источников. Кроме того, водоматы несколько раз обследовались специалистами Роспотребнадзора по обращениям граждан, никаких проблем там не выявляли.

А святые источники, ручьи и водопады не гарантируют безопасность, добавил главный санитарный врач. В Псковской области вода поверхностная, а значит на нее влияет окружающая среда, различные источники загрязнения.

Кроме того, качество воды в псковских родниках напрямую зависит от грунта. Как правило, вода транспортируется на огромные расстояния, проходит через камни, карстовых отложений. По каждому источнику необходимо разбираться отдельно, однако кипятить воду из родников все же необходимо, заключил Нестерук.