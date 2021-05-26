Ни одного случая гриппа не зарегистрировано в Псковской области в этом году, сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 мая.

Александр Нестерук подчеркнул, что в России, в том числе в Псковской области, наблюдется снижение заболеваемости по абсолютному большинству инфекций. Это связано с массовым ношением масок.

Так, заметно сократилось число воздушно-капельных и кишечных инфекций, подчеркнул Александр Нестерук. С начала года псковские медики выявили 789 случаев кишечной инфекции, что на 34,7% ниже, чем было в 2020 году.

Заболеваемость пневмониями, по словам спикера, также снизилась.

Вич и туберкулез медучреждения продолжают регистрировать. Всего выявили 47 случаев туберкулёза, что на 10 меньше, чем в прошлом году.

Ситуация с корью остается стабильной: ни одного случая заболевания не было в регионе уже 7 лет. «Уровень коллективного иммунитета по кори высок. Даже если инфекция попадает, она не распространится», - заметил Александр Нестерук и добавил, что исключением в этом случае являются специфические коллективы.