Поисковики обнаружили редуктор самолета ИЛ-2, сбитого в Пыталовском районе во время войны

Поисковики обнаружили редуктор самолета ИЛ-2, сбитого в Пыталовском районе во время Великой Отечественной войны. Как сообщает корреспондент районной газеты «Наша жизнь», на находке сохранился номер боевой машины.
Поисковики обнаружили редуктор самолета ИЛ-2, сбитого в Пыталовском районе во время Великой Отечественной войны. Как сообщает корреспондент районной газеты «Наша жизнь», на находке сохранился номер боевой машины.
Оказалось, что деталь не оторвалась во время крушения, а соединена с двигателем. Поэтому раскопки в Кокшинском болоте продолжаются несмотря на то, что кратер постепенно сужается и заполняется водой.
Места рядом с раскопками поисковики уже проверили металлоискателем. По расположению редуктора им удалось определить местонахождение кабины пилота. Чтобы достать находку, необходимо продолжить работы по раскопке всего элемента, а также сделать сооружение, которое позволило бы его приподнять.
Для подъема фрагмента поисковикам необходим транспорт, а противопожарный лесной центр смог предоставить ГТ-С только на два дня.
Руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» и координатор экспедиции Геннадий Корольков отметил, что вопрос с транспортом будет решаться на областном уровне. Пока членам поискового движения придется добираться к месту раскопок пешком - шесть километров по болоту в одну сторону.
Экспедиция по подъему боевой машины с останками экипажа проходит в рамках «Вахты памяти».
Ранее поисковики уже обнаружили несколько фрагментов брони и кусок стекла самолета Ил-2. Обломки располагались на глубине почти четыре метра.