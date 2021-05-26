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Общество

Поисковики обнаружили редуктор самолета ИЛ-2, сбитого в Пыталовском районе во время войны

26 мая 2021 года, 10:41

Поисковики обнаружили редуктор самолета ИЛ-2, сбитого в Пыталовском районе во время Великой Отечественной войны. Как сообщает корреспондент районной газеты «Наша жизнь», на находке сохранился номер боевой машины.

Поисковики обнаружили редуктор самолета ИЛ-2, сбитого в Пыталовском районе во время войны

Фото газеты «Наша жизнь»

Оказалось, что деталь не оторвалась во время крушения, а соединена с двигателем. Поэтому раскопки в Кокшинском болоте продолжаются несмотря на то, что кратер постепенно сужается и заполняется водой.

Места рядом с раскопками поисковики уже проверили металлоискателем. По расположению редуктора им удалось определить местонахождение кабины пилота. Чтобы достать находку, необходимо продолжить работы по раскопке всего элемента, а также сделать сооружение, которое позволило бы его приподнять.

Поисковики обнаружили редуктор самолета ИЛ-2, сбитого в Пыталовском районе во время войны

Фото газеты «Наша жизнь»

Для подъема фрагмента поисковикам необходим транспорт, а противопожарный лесной центр смог предоставить ГТ-С только на два дня.

Руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» и координатор экспедиции Геннадий Корольков отметил, что вопрос с транспортом будет решаться на областном уровне. Пока членам поискового движения придется добираться к месту раскопок пешком - шесть километров по болоту в одну сторону.

Поисковики обнаружили редуктор самолета ИЛ-2, сбитого в Пыталовском районе во время войны

Фото газеты «Наша жизнь»

Экспедиция по подъему боевой машины с останками экипажа проходит в рамках «Вахты памяти».

Ранее поисковики уже обнаружили несколько фрагментов брони и кусок стекла самолета Ил-2. Обломки располагались на глубине почти четыре метра. 

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