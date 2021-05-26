Поисковики обнаружили редуктор самолета ИЛ-2, сбитого в Пыталовском районе во время войны

Поисковики обнаружили редуктор самолета ИЛ-2, сбитого в Пыталовском районе во время Великой Отечественной войны. Как сообщает корреспондент районной газеты «Наша жизнь», на находке сохранился номер боевой машины.

Оказалось, что деталь не оторвалась во время крушения, а соединена с двигателем. Поэтому раскопки в Кокшинском болоте продолжаются несмотря на то, что кратер постепенно сужается и заполняется водой.

Места рядом с раскопками поисковики уже проверили металлоискателем. По расположению редуктора им удалось определить местонахождение кабины пилота. Чтобы достать находку, необходимо продолжить работы по раскопке всего элемента, а также сделать сооружение, которое позволило бы его приподнять.