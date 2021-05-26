Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

50 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

26 мая 2021 года, 09:59

50 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 25 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

С начала пандемии число заболевших COVID-19 достигло 37 тыс. 611. Выздоровели от этого заболевания 32 тыс. 172 человека, в том числе 141 – за минувшие сутки.

Скончались от коронавируса 396 жителей региона. 

Также Михаил Ведерников рассказал, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 56,1 тыс. жителей Псковской области. Из них 45,2 завершили вакцинацию. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Полиция проводит проверку по факту кражи иконы из Крыпецкого монастыря
Псковские студенты могут принять участие в федеральном конкурсе «Твой ход»
Дожди прекратятся в Псковской области в ближайшие два дня
Семейную пару из Пскова подозревают в сбыте фальшивых денег
Представители псковских профсоюзов будут наблюдать за легитимностью выборов
Древнюю икону украли из одного из псковских монастырей
Места массовых расстрелов будут искать новгородские поисковики в Псковской области
Михаил Ведерников поздравил псковских предпринимателей с профессиональным праздником
Жалобы на буллинг в псковских школах поступают детскому омбудсмену чаще всего

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Турборежим

Общество
26 мая 14:23

Турборежим

Школьники с хутора под Пушгорами изучают природу и мечтают об открытиях
Кинотерапия

Общество
25 мая 12:36

Кинотерапия

Псковская школьница рассказала, как стала главной героиней фильма «Слониха»
Волнительный момент

Общество / Здоровье
24 мая 13:05

Волнительный момент

Если от волнения болит желудок