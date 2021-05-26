50 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 25 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

С начала пандемии число заболевших COVID-19 достигло 37 тыс. 611. Выздоровели от этого заболевания 32 тыс. 172 человека, в том числе 141 – за минувшие сутки.

Скончались от коронавируса 396 жителей региона.

Также Михаил Ведерников рассказал, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 56,1 тыс. жителей Псковской области. Из них 45,2 завершили вакцинацию.