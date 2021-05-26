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Общество / Здоровье

Более 56 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19

26 мая 2021 года, 09:26

56,1 тыс. жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Из них 45,2 тыс. человек прошли курс вакцинации полностью.

Более 56 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Привиться от коронавируса можно в каждом районе Псковской области. Пункты вакцинации располагаются в 38 поликлинических отделениях, также прививку можно сделать в мобильных ФАПах и четырёх  торговых центрах. В Пскове специальные кабинеты оборудовали в «Акваполисе», «Империале» и «Фьорд Плазе», а в Великих Луках – в ТЦ «Апельсин».

Записаться на процедуру можно через портал «Госуслуги», непосредственно в регистратуре или по номеру единой диспетчерской службы «122». 

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