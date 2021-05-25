Однако, более тяжелые случаи, по её словам, характерны именно для мужчин.

Женщины чаще мужчин страдают от заболеваний щитовидной железы в Псковской области, рассказала заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы Елена Ильяшенко в эфире ПАИ-live 25 мая.

В целом число заболевших увеличивается в регионе с каждым годом. «К сожалению, как и по другим железистым тканям, идёт рост заболеваемости. И, к сожалению, это не только доброкачественные опухоли, но и злокачественные. Растёт количество опухолей всех желез – щитовидной, молочной. Увеличивается количество аутоиммунных тиреоидитов – это воспаления аутоимунного характера, по узловому зобу идёт рост заболеваемости», – отметила Елена Ильяшенко и добавила, что выявляемость заболеваний щитовидной железы обусловлена и улучшением диагностики.

Заведующая эндокринологическим отделением также сообщила, что риску более подвержены люди после 30-35 лет.

Чтобы защитить себя от заболеваний щитовидной железы необходимо принимать препараты с содержанием йода. «Самая распространенная и эффективная мера – йодированная соль. Также это скрининг и приём йодированных препаратов беременными женщинами. Эти вещи эффективны и они работают, это профилактика многих заболеваний щитовидной железы», - заключила гостья эфира.