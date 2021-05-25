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Спорт / Соревнования

Пять золотых медалей завоевала псковская спортсменка на Чемпионате СЗФО по конкуру

25 мая 2021 года, 20:20

Пять золотых медалей и одну серебряную завоевала псковская спортсменка Милена Сидорова на Чемпионате и Первенстве Северо-западного федерального округа по конкуру, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Пять золотых медалей завоевала псковская спортсменка на Чемпионате СЗФО по конкуру

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Соревнования проходили с 22 по 23 мая в конно-спортивном клубе «Дерби» в Санкт-Петербурге. По итогам двух дней псковичка признана лучшей в преодолении препятствий высотой 105, 110 и 120 см на лошади Карамели, а также 90 и 100 см — на коне Кризе Фарере. Второе место Милена Сидорова получила за прохождение маршрута с барьерами высотой в 80 см на Кризе.

Пять золотых медалей завоевала псковская спортсменка на Чемпионате СЗФО по конкуру

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Милена Сидорова занимается конкуром в конном клубе «Возрождение» с пяти лет. Сейчас ей тринадцать и, по словам ее тренера и руководителя клуба Ирины Поддуевой, девушка неоднократно показывала успешные выступления на муниципальных чемпионатах Псковской области и в других регионах.

«Милена очень перспективная спортсменка. Она умеет добиваться поставленных целей, регулярно занимается со своей лошадью Карамелью», — сказала Ирина Поддуева.

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