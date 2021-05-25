Более 4,5 тысяч деревьев высадили в Псковской области в память о погибших в годы войны

Более 4,5 тысяч деревьев и кустарников высадили в Псковской области в рамках международной акции «Сад памяти», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Во время последних звонков к акции присоединились выпускники 9-х и 11-х классов из Пскова, Псковского, Печорского, Дедовичского, Красногородского и Великолукского районов. В память о тех, кто отправился защищать Родину прямо после окончания школы летом 1941 года, они высадили деревья у учебных учреждений.

Кроме того, «сады памяти» появились у мемориалов и братских захоронений, на общественных пространствах и вблизи поселка Идрица, где будет установлен всенародный памятный знак «Знамя Победы». Участники акции высадили саженцы березы, ели, сосны, туи, рябины, можжевельника, клена, черемухи, дуба, пузыреплодника. Те, кто присоединился к проекту «Сад памяти дома», высадили у себя на участках акации, яблони, розы, черешни, сливы, сирень, вишни и другие растения.