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Общество

Более 4,5 тысяч деревьев высадили в Псковской области в память о погибших в годы войны

25 мая 2021 года, 18:16

Более 4,5 тысяч деревьев и кустарников высадили в Псковской области в рамках международной акции «Сад памяти», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Во время последних звонков к акции присоединились выпускники 9-х и 11-х классов из Пскова, Псковского, Печорского, Дедовичского, Красногородского и Великолукского районов. В память о тех, кто отправился защищать Родину прямо после окончания школы летом 1941 года, они высадили деревья у учебных учреждений.

Более 4,5 тысяч деревьев высадили в Псковской области в память о погибших в годы войны

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Кроме того, «сады памяти» появились у мемориалов и братских захоронений, на общественных пространствах и вблизи поселка Идрица, где будет установлен всенародный памятный знак «Знамя Победы».

Участники акции высадили саженцы березы, ели, сосны, туи, рябины, можжевельника, клена, черемухи, дуба, пузыреплодника. Те, кто присоединился к проекту «Сад памяти дома», высадили у себя на участках акации, яблони, розы, черешни, сливы, сирень, вишни и другие растения.

Более 4,5 тысяч деревьев высадили в Псковской области в память о погибших в годы войны

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Международная акция «Сад памяти» приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Ее цель - высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших. В настоящее время по всей стране и заграницей высажено более 26 млн деревьев. Акцию планируется завершить 22 июня у стен Брестской крепости. 

Чтобы поддержать акцию необходимо высадить дерево у себя на участке и выложить фото, внеся данные на единую карту садпамяти2021.рф.

Организаторы международной акции - Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства, а также Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

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