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Происшествия / Преступление

Заведены уголовные дела о присвоении не менее 11 служебных машин УМВД по Псковской области

25 мая 2021 года, 17:25

Несколько бывших и действующих сотрудников ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области» и их предполагаемые подельники из коммерческих организаций подозревают в присвоении не менее 11 служебных машин и денежных средств из бюджетных ассигнований МВД России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, в 2018-2019 годах преступная группа в результате мошеннических действий причинила ущерб на общую сумму порядка 4,5 миллионов рублей.

Мошенничество было выявлено сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России совместно с УМВД России по Псковской области и региональным УФСБ. В отношении подозреваемых возбуждено три уголовных дела.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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