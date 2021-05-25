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Культура / Кино

Съёмки «Деревенской драмы» возобновят в Новоржевском и Пушкиногорском районах

25 мая 2021 года, 17:39

В Новоржевском и Пушкиногорском районах Псковской области снова пройдут съемки 12-ти серийного кинофильма «Деревенская драма», сообщает газета «Земля Новоржевская».

Съёмки «Деревенской драмы» возобновят в Новоржевском и Пушкиногорском районах

Съёмки «Деревенской драмы» возобновят в Новоржевском и Пушкиногорском районах

Съемочная группа Первого канала планирует работать в Псковской области с 27 мая по 30 июня. За этот период они снимут эпизоды в Пушкинских Горах, деревне Велье, Новоржеве, а также в деревне Большое Приезжево Островского района.

Режиссером фильма «Деревенская драма» выступил Юрий Мороз, продюсером - Денис Евстигнеев. Роли исполняют известные актёры, в том числе Марат Башаров, Ирина Пегова, Виктория Исакова, Никита Тезин, Леонид Громов и другие.

Местные жители также могут принять участие в съемках. Прием заявок для участия в качестве актёров массовых сцен уже объявлен. 

Съемки «Деревенской драмы» уже проходили в Псковской области в марте. Тогда работы велись в деревне Жадрицы и у здания новоржевской администрации. 

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