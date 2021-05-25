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Транспорт / Инфраструктура

Дорогу от Старого Изборска до границы с Эстонией отремонтируют до 2023 года

25 мая 2021 года, 16:34

Дорогу от Старого Изборска до границы с Эстонией в Печорском районе планируется отремонтировать до 2023 года. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 мая.

По словам Бориса Елкина, последний ремонт на этом участке проходил в 2010-2013 годах. 

Тем временем, автодорога является платной: стоимость проезда от 150 до 560 рублей, для жителей Псковской области - бесплатно. Все средства идут в бюджет. 

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