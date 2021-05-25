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Транспорт / Инфраструктура

Начался ремонт дороги к деревне Самолва в Гдовском районе

25 мая 2021 года, 15:52

Дорогу к деревне Самолва Гдовского района начали ремонтировать, сообщил  председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елки на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 мая.

«Там есть трудности. Дорога на Самолву никогда не отличалась высокими характеристиками, ситуация не улучшилась», - отметил Борис Елкин.

По его словам,  Псковавтодор уже завез более 3 тысяч тонн асфальтовой крошки и более тонны щебня и ведёт подсыпку дороги.  

«Мы понимаем, что перевести грунтовую дорогу в асфальт будет стоить несколько миллиардов рублей», - подчеркнул председатель профильного комитета и добавил, что это долгосрочная перспектива.  

В деревне Самолва планируется возвести мемориальный комплекс в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

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