Яровой сев в Псковской области завершен на 80%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

На сегодняшний день яровыми культурами засеяно 30 тысяч га. В частности, зерновые и зернобобовые занимают около 10 тыс. га, рапс — около 8 тыс. га, картофель - 0,6 тыс. га и овощи открытого грунта - 0,4 тыс. га

Активнее всего посевная компания проходит в Бежаницком, Дновском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Палкинском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском, Пыталовском и Себежском районах.

Однако, сроки посевной задерживаются из-за погодных условий, отметили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.