Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Сельское хозяйство

Яровой сев в Псковской области завершен на 80%

25 мая 2021 года, 15:40

Яровой сев в Псковской области завершен на 80%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Яровой сев в Псковской области завершен на 80%

На сегодняшний день яровыми культурами засеяно 30 тысяч га. В частности, зерновые и зернобобовые занимают около 10 тыс. га, рапс — около 8 тыс. га, картофель - 0,6 тыс. га и овощи открытого грунта - 0,4 тыс. га

Активнее всего посевная компания проходит в Бежаницком, Дновском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Палкинском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском, Пыталовском и Себежском районах.

Однако, сроки посевной задерживаются из-за погодных условий, отметили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 4,5 тысяч деревьев высадили в Псковской области в память о погибших в годы войны
Съёмки «Деревенской драмы» возобновят в Новоржевском и Пушкиногорском районах
Заведены уголовные дела о присвоении не менее 11 служебных машин УМВД по Псковской области
Санаторий «Хилово» поддержал благотворительную акцию по созданию монумента в честь Знамени Победы
Дорогу от Старого Изборска до границы с Эстонией отремонтируют до 2023 года
Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться в Роскомнадзоре
Начался ремонт дороги к деревне Самолва в Гдовском районе
В Пскове появилась СБЕР ЕАПТЕКА
Более 260 километров дорог отремонтируют в Псковской области до 2024 года

Комментарии

Авторизация
No comments
Ответственное лесопользование

Экономика
21 мая 17:43

Ответственное лесопользование

Завод «Судома» запускает новые проекты и расширяет производство

«Осторожно, Турция закрывается»

Экономика / Туризм
13 апреля 17:08

«Осторожно, Турция закрывается»

Как псковичи отреагировали на закрытие авиаперелетов во «всероссийскую здравницу»?
Ближе к звездам

Экономика / Я – социальный предприниматель
30 марта 15:45

Ближе к звездам

Псковичка открыла студию художественной гимнастики, откуда детям не хочется уходить