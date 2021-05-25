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Транспорт / Инфраструктура

Более 260 километров дорог отремонтируют в Псковской области до 2024 года

25 мая 2021 года, 14:15

266 километров дорог планируется отремонтировать в Псковской области за три года – с 2021 по 2024. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на совещании в Росавтодоре, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

В трехлетнюю программу дорожной деятельности Псковской области вошли наиболее востребованные и социально значимые дороги и искусственные сооружения. Например, дороги, отобранные для включения в опорную сеть, подчеркнул Борис Елкин.

Всего в регионе 457 км опорной сети. При этом не учитывается дорога Ольша — Велиж — Усвяты — Невель, которая в этом году перейдет в федеральную собственность. До 2024 планируется привести в нормативное состояние порядка 85% опорной сети, заявил председатель профильного комитета.

Большую часть дорог регионального и местного значения – 210 км – планируется отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время Псковская область реализует два проекта, вошедших в госпрограмму «Развитие транспортной системы». На дороге Лавры — граница с Латвийской Республикой в Печорском районе проходит реконструкция участка длинной 4,2 км, а на дороге Гверстонь — Крупп — Кулье в Печорском районе ремонтируется 1-ый пусковой комплекс.

Далее запланирована реконструкция 13,5 км дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок в Печорском районе, капитальный ремонт 16 км дороги Гверстонь — Крупп — Кулье в Печорском районе и строительство 3,6 км подъездной дороги к МАПП «Лудонка» в Пыталовском районе.

Около 37 км дорог регионального и местного значения будет реконструировано в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022–2023 годах.

В рамках программы также предусмотрена реконструкция мостовых сооружений. К 2024 году планируется отремонтировать около 650 погонных метров. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 2 млрд рублей с софинансированием из регионального бюджета.

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