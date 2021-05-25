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Общество

Первую в Псковской области электростанцию планирует восстановить пушкиногорский предприниматель

25 мая 2021 года, 13:47

Первую в Псковской области электростанцию планирует восстановить пушкиногорский предприниматель, сообщает «АиФ-Псков».

Первую в Псковской области электростанцию планирует восстановить пушкиногорский предприниматель
От действующей в начале XX века электростанции остались одни руины
Фото Андрея Степанова

Владимир Виноградов создал на территории деревни Захино Пушкиногорского района историческую площадку «Турбостроительный завод братьев Тиме». Участок, на котором когда-то находилось предприятие, расчистили от кустарников, возле руин заводских зданий установили информационные щиты.

В настоящее время площадка разделена каналами на четыре зоны-острова. В каналах воды нет, но для удобства посетителей через них перекинуты мостики. Первый остров – это сооружения завода, дошедшие до наших дней. На следующем острове можно увидеть старинную плотину. На третьем острове - действующая пасека. А на четвертом - в планах сделать место отдыха с беседками.

Все доставшиеся автору проекта здания являются объектами культурного наследия регионального значения, поэтому реконструировать их сложно и затратно. Но, возможно, некоторые из зданий когда-нибудь удастся восстановить.

«Для начала хочется восстановить здание электростанции. Это первая электростанция в Псковской губернии. Она была запущена в 1901 году, тогда как даже в Пскове только в 1903 году электричество появилось. Электростанция была не мощная — всего 10 лошадиных сил. Работала от воды, тоже турбины стояли. Благодаря ей освещалась территория завода, усадебный дом и даже территория Захино. Во все дома был проведен свет. Причем электричество для всех было бесплатно, но включалось оно только вечером», - рассказал Владимир Виноградов.

По его словам, электростанция переслала вырабатывать энергию в 1917 году. «Так что до революции у местных жителей было электричество, а потом электричество появилось только в 1960-х годах», - добавил предприниматель.

Подробности о работе музея под открытым небом «Турбостроительный завод братьев Тиме» читайте на сайте «АиA-Псков»>>>>

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