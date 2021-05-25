44,6 тысяч псковичей полностью вакцинировались от коронавируса

Первый компонент вакцины, по его словам, ввели 55,5 тысяч человек.

44,6 тысяч человек полностью вакцинировались от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Привиться от COVID-19 можно в каждом муниципалитете региона. Пункты вакцинации организованы в 38 поликлинических отделениях, в мобильных ФАПах и торговых центрах: в «Акваполисе», «Империале» и «Фьёрд Плазе» - в Пскове и в «Апельсине» - в Великих Луках. Также можно вызвать медработника на дом.

Запись на процедуру происходит по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг» или в регистратурах медучреждений.

В торговых центрах вакцинация проходит в режиме живой очереди.