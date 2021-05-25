Реставрация Псковского кремля займет до 5 лет

Работы по комплексной реставрации Псковского кремля, проект которых разрабатывается в настоящее время, займут до 5 лет. Об этом 25 мая на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

«Когда всё это сделаем, можно будет говорить, что Псков - город-музей, вся его историческая часть», - заявил Александр Голышев.

Он напомни, что сейчас завершается реконструкция Поганкиных палат, в которых расположено главное здание музея. Палаты будут перепланированы, в них разместятся главная историческая экспозиция, экспозиции икон, археологических коллекций, фресок, старинных книг. В цокольном этаже разместят выставку живописи, графики и скульптуры.