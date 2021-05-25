Более 32 тысяч псковичей вылечились от коронавируса с начала пандемии

32 тыс. 31 житель Псковской области вылечился от коронавируса с начала пандемии. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, 24 мая из псковских медучреждений выписали в связи с полным выздоровлением 187 пациентов.

В то же время, добавился 51 новый случай COVID-19. В Пскове (всего 13 тыс. 605) выявили 16 ковидбольных, в Великих Луках (всего 6 тыс. 295) – девять. По четыре случая коронавируса диагностировали в Псковском (всего 3 тыс. 130) и Стругокрасненском (всего 380) районах, по три – в Невельском (всего 1 тыс. 446), Порховском (всего 1 тыс. 159), Плюсском (всего 589) и Пустошкинском (всего 347). В Островском (всего 1 тыс. 897) и Дедовичском (всего 791) районах COVID-19 заболели по два человека, в Великолукском (всего 833) и Бежаницком (всего 349) – по одному.

Всего в Псковской области зафиксировали 37 тыс. 561 случай заражения коронавирусом.

Умерли от этого заболевания 396 человек, в том числе три жертвы добавились в ковидстатистику за минувшие сутки.