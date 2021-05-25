Пострадавшая в ДТП в Порховском районе девушка скончалась

Девушка, пострадавшая в ДТП в Порховском районе , скончалась от полученных травм, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области.

25 мая на 159 км автодороги «Псков - Новгород» столкнулись две иномарки - Audi и Lexus. В результате аварии пострадали 26-летний водитель и три пассажирки Audi.

Врачи скорой медицинской помощи госпитализировали четырех человек в Псковскую областную больницу. В медучреждении скончалась одна из пассажирок Audi.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).