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Происшествия / ДТП

Пострадавшая в ДТП в Порховском районе девушка скончалась

25 мая 2021 года, 12:13

Девушка, пострадавшая в ДТП в Порховском районе, скончалась от полученных травм, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Пострадавшая в ДТП в Порховском районе девушка скончалась

Фото Псковского агентства информации

25 мая на 159 км автодороги «Псков - Новгород» столкнулись две иномарки - Audi и Lexus. В результате аварии пострадали 26-летний водитель и три пассажирки Audi. 

Врачи скорой медицинской помощи госпитализировали четырех человек в Псковскую областную больницу. В медучреждении скончалась одна из пассажирок Audi.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).  

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