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Происшествия / ДТП

Четыре человека госпитализированы после ДТП в Порховском районе

25 мая 2021 года, 10:54

Четыре человека госпитализированы после  ДТП в Порховском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 25 мая на 159-м километре автодороги Псков - Новгород столкнулись два легковых автомобиля: Audi и Lexus.

Четыре человека госпитализированы после ДТП в Порховском районе

Фото Псковского агентства информации

По предварительной информации, 26-летний водитель Audi поворачивал налево и врезался в Lexus, который двигался по встречной полосе.

В результате аварии, водитель Audi и три его пассажирки получили травмы. Пострадавшие госпитализированы, одна девушка в тяжелом состоянии.  

Четыре человека госпитализированы после ДТП в Порховском районе

Фото Псковского агентства информации
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Порховском районе

Фото Псковского агентства информации

По данным Telegram-канала «Псковская сводка», один из пострадавших скончался по пути в больницу. В приемном покое констатировали смерть.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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