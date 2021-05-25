Четыре человека госпитализированы после ДТП в Порховском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 25 мая на 159-м километре автодороги Псков - Новгород столкнулись два легковых автомобиля: Audi и Lexus.
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Порховском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 25 мая на 159-м километре автодороги Псков - Новгород столкнулись два легковых автомобиля: Audi и Lexus.
По предварительной информации, 26-летний водитель Audi поворачивал налево и врезался в Lexus, который двигался по встречной полосе.
В результате аварии, водитель Audi и три его пассажирки получили травмы. Пострадавшие госпитализированы, одна девушка в тяжелом состоянии.
По данным Telegram-канала «Псковская сводка», один из пострадавших скончался по пути в больницу. В приемном покое констатировали смерть.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.