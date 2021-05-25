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Общество

Поисковики подняли первые обломки самолета Ил-2 времен войны в Пыталовском районе

25 мая 2021 года, 10:30

Несколько фрагментов брони и кусок стекла самолета Ил-2 времен войны подняли поисковики в Пыталовском районе, сообщает корреспондент районной газеты «Наша жизнь». 

Поисковики подняли первые обломки самолета Ил-2 времен войны в Пыталовском районе

Фото газеты «Наша жизнь»
Поисковики подняли первые обломки самолета Ил-2 времен войны в Пыталовском районе

Фото газеты «Наша жизнь»
Поисковики подняли первые обломки самолета Ил-2 времен войны в Пыталовском районе

Фото газеты «Наша жизнь»

Специалисты отметили, что первые обломки удалось обнаружить на глубине почти четырех метров. В настоящее время продолжается откачка воды.

Место крушения самолета ИЛ-2 с экипажем, погибшим 17 июля 1944 года при освобождении Пыталовского района, находится в Кокшинском болоте – в 6 километрах от суши. Чтобы достать останки бойцов и фрагменты самолета поисковики используют специальное оборудование: насосы, вездеход на гусеничном ходу и так далее. 24 мая к операции подключился противопожарный лесной центр, который предоставил ГТ-С. 

Экспедиция по подъему боевой машины с останками экипажа проходит в рамках «Вахты памяти», руководит операцией Геннадий Корольков.

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