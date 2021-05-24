Впечатлениями от первого дня подготовки к полёту в космос поделилась Юлия Пересильд

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд на своей странице в Instagram поделилась впечатлениями от первого дня подготовки к предстоящему полёту в космос .

«КК, БИ2, АСН-К, ОБ-СУ, СУ, ОВК, ОСП, РУС, СОТР, СЭП, ХСА....... это 1/20 того , что мы услышали сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Есть день, чтобы это подучить», - отметила актриса. Она добавила, что в первый день подготовки были примерки, встречи, лекции, практические занятия на тренажерах. «Насыщенно! Не заскучаешь», - подчеркнула Юлия Пересильд.

Актриса и режиссёр Клим Шипенко прошли отбор для участия в съёмках фильма на Международной космической станции. Это будет художественная картина, её рабочее название «Вызов».

Полёт в космос намечен на октябрь текущего года.