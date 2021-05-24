Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Кино

Впечатлениями от первого дня подготовки к полёту в космос поделилась Юлия Пересильд

24 мая 2021 года, 22:06

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд на своей странице в Instagram поделилась впечатлениями от первого дня подготовки к предстоящему полёту в космос.

Впечатлениями от первого дня подготовки к полёту в космос поделилась Юлия Пересильд

Фото из Instagram Юлии Пересильд

«КК, БИ2, АСН-К, ОБ-СУ, СУ, ОВК, ОСП, РУС, СОТР, СЭП, ХСА....... это 1/20 того , что мы услышали сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Есть день, чтобы это подучить», - отметила актриса. Она добавила, что в первый день подготовки были примерки, встречи, лекции, практические занятия на тренажерах. «Насыщенно! Не заскучаешь», - подчеркнула Юлия Пересильд.

Актриса и режиссёр Клим Шипенко прошли отбор для участия в съёмках фильма на Международной космической станции. Это будет художественная картина, её рабочее название «Вызов».

Полёт в космос намечен на октябрь текущего года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Вечерний авиарейс из Москвы в Псков задерживается на два часа
Гранты получат лучшие проекты создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях
В первом квартале 2021 года псковичи взяли на 19% больше ипотеки
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем славянской письменности и культуры
Среди объектов благоустройства в Пскове лидирует набережная Великой в Овсище
Одну из лестниц, ведущих в Финский парк, отремонтировали в Пскове
В Псковской области появится научно-образовательный консорциум «Вернадский»
Поголовье свиней в Псковской области выросло на 12,2%
Почти 125 тысяч тонн скота и птицы произвели в Псковской области с начала года

Комментарии

Авторизация
No comments
«Россия как она могла бы быть»

Культура / Наследие
14 мая 10:15

«Россия как она могла бы быть»

Известный архитектурный критик сравнил Пушкинские Горы и Изборск
Соколиха-парк

Культура
27 апреля 15:46

Соколиха-парк

Концепция новой рекреационной зоны у монумента Александру Невскому под Псковом начинает обретать конкретные очертания
Планы на лето

Культура
19 апреля 19:30

Планы на лето

Елизавета Барышникова рассказала о главных событиях предстоящего лета