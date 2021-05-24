Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Гранты получат лучшие проекты создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях

24 мая 2021 года, 19:22

Гранты получат лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Сейчас в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» открыт приём заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Принять участие в нём могут населённые пункты, которые имеют статус федеральных или региональных исторических поселений, и города с численностью населения менее 100 тысяч человек.

При рассмотрении проектов будут учитываться качество планировочных и архитектурных решений, прогнозируемые социальные эффекты, соответствие проекта историко-градостроительной и природной среде. В этом году победителей будет 160, а в сумме они получат гранты на 10 млрд рублей. В прошлом году были отобраны только 80 проектов, а призовой фонд составлял 5 млрд рублей.

Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский выразил уверенность, что за прошедший год поселения подготовили новые уникальные и эффективные решения, инициативы. «Конкурс призван собрать лучшие практики, чтобы тиражировать их дальше, улучшая условия жизни в городах и поселениях по всей России. Для малых городов и исторических поселений это отличная возможность получить не только экспертную оценку, но и материальную поддержку на дальнейшие интересные проекты», - заявил он.

Начиная с 2018 года через конкурс были поддержаны уже 240 проектов. К концу 2014 года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» предполагает реализацию не менее 480 инициатив.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Впечатлениями от первого дня подготовки к полёту в космос поделилась Юлия Пересильд
Вечерний авиарейс из Москвы в Псков задерживается на два часа
В первом квартале 2021 года псковичи взяли на 19% больше ипотеки
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем славянской письменности и культуры
Среди объектов благоустройства в Пскове лидирует набережная Великой в Овсище
Одну из лестниц, ведущих в Финский парк, отремонтировали в Пскове
В Псковской области появится научно-образовательный консорциум «Вернадский»
Поголовье свиней в Псковской области выросло на 12,2%
Почти 125 тысяч тонн скота и птицы произвели в Псковской области с начала года

Комментарии

Авторизация
No comments
Волнительный момент

Общество / Здоровье
24 мая 13:05

Волнительный момент

Если от волнения болит желудок
Влюбленная в стихи

Общество
22 мая 11:50

Влюбленная в стихи

Школьница из Пскова выступит на Красной площади в Москве
За поляной

Общество
21 мая 16:41

За поляной

Как пройдут дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области