Гранты получат лучшие проекты создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях

Гранты получат лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Сейчас в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» открыт приём заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Принять участие в нём могут населённые пункты, которые имеют статус федеральных или региональных исторических поселений, и города с численностью населения менее 100 тысяч человек.

При рассмотрении проектов будут учитываться качество планировочных и архитектурных решений, прогнозируемые социальные эффекты, соответствие проекта историко-градостроительной и природной среде. В этом году победителей будет 160, а в сумме они получат гранты на 10 млрд рублей. В прошлом году были отобраны только 80 проектов, а призовой фонд составлял 5 млрд рублей.

Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский выразил уверенность, что за прошедший год поселения подготовили новые уникальные и эффективные решения, инициативы. «Конкурс призван собрать лучшие практики, чтобы тиражировать их дальше, улучшая условия жизни в городах и поселениях по всей России. Для малых городов и исторических поселений это отличная возможность получить не только экспертную оценку, но и материальную поддержку на дальнейшие интересные проекты», - заявил он.

Начиная с 2018 года через конкурс были поддержаны уже 240 проектов. К концу 2014 года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» предполагает реализацию не менее 480 инициатив.