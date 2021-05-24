В первом квартале 2021 года псковичи взяли на 19% больше ипотеки

В первом квартале 2021 года по данным Банка России жители Псковской области получили 1434 ипотечных кредита: на 18,6% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает газета «АиФ-Псков».

Общий объем ипотечных средств, которые псковичи получили за первые 3 месяца 2021 года составил почти 3 миллиарда рублей. Это на 31,6% выше уровня 2020 года.

Средний размер кредит достиг 2 миллионов рублей и за год вырос на 6,8%.

Подробнее о том,как и почему льготная ипотека повлияла на рост цен нанедвижимость в Псковской области, можно узнать в материале «АиФ-Псков».