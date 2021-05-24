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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем славянской письменности и культуры

24 мая 2021 года, 18:03

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем славянской письменности и культуры.

«История нашей письменности неразрывно связана с именами Кирилла и Мефодия. Эти святые создали алфавит, который определил развитие нашей культуры на тысячу лет вперёд», - написал он в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников отметил, что День славянской письменности в Псковской области отмечают хоровым праздником. Однако, в этом году он проходит в онлайн-формате.

Послушать творческие коллективы региона можно в социальных сетях школы искусств, а также музыкальные и общеобразовательные школы выложили свои выступления под хештегом #поютдетипсковщины.  

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