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Общество

В Псковской области появится научно-образовательный консорциум «Вернадский»

24 мая 2021 года, 17:22

Научно-образовательный консорциум «Вернадский» появится в Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что меморандум о создании консорциума подписан с ректором МГУ имени М. В. Ломоносова Виктором Садовничим. «Теперь наш регион стал частью большого всероссийского проекта, который три года назад поддержал президент РФ», - написал он.

Цель проекта, по словам губернатора, заключается в объединение научного потенциала МГУ, ключевых региональных университетов и важнейших промышленных компаний страны.

Михаил Ведерников также отметил, что администрация области вместе с Псковским государственным университетом уже начали подготовку кадров, которые будут востребованы региональной экономикой. Для этого вуз запускает базовые кафедры с производителями, поддерживает инжиниринговый центр, принимает участие в разработке стратегии развития технологического предпринимательства.

«Консорциум «Вернадский – Псковская область» позволит вывести эту работу на качественно новый уровень. Достойное событие для Года науки и технологий! Искренне благодарю Виктора Антоновича за новые перспективы и возможности для наших студентов», - заключил губернатор. 

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