Среди объектов благоустройства в Пскове лидирует набережная Великой в Овсище

Среди объектов благоустройства в Пскове лидирует набережная реки Великой в микрорайоне Овсище, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
За этот проект проголосовало почти 1,5 тысячи псковичей. Всего свой свой выбор сделали 6,5 тысяч горожан.
Фото с сайта 60.gorodsreda.ru
В Великих Луках активнее всего голосуют за благоустройство сквера у Драматического театра. Эту территорию поддержало около 1,5 тысячи великолучан из 6,8 тысяч участников голосования.
Общее число проголосовавших за объекты благоустройства составило порядка 46 тысяч человек. Более 3,5 тысяч человек сделали свой выбор в Великолукском районе, около 3,4 тысяч - в Псковском, 2,8 тысячи – в Невельском, 2,6 тысячи - в Островском.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Регион предоставил к голосованию 96 территорий. Варианты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в список благоустройства на следующий год.
Онлайн-голосование продлится до 30 мая. Проголосовать можно на сайте платформы 60.gorodsreda.ru или на портале «Госуслуги».
Информационную и техническую помощь псковичам оказывают 26 волонтерских центров. Кроме того, вопросы по голосованию можно задать по номеру горячей линии8 (800) 600 2013. Операторы бесплатно консультируют россиян из всех регионов страны круглосуточно семь дней в неделю.