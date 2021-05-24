Среди объектов благоустройства в Пскове лидирует набережная Великой в Овсище

Среди объектов благоустройства в Пскове лидирует набережная реки Великой в микрорайоне Овсище, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. За этот проект проголосовало почти 1,5 тысячи псковичей. Всего свой свой выбор сделали 6,5 тысяч горожан.

В Великих Луках активнее всего голосуют за благоустройство сквера у Драматического театра. Эту территорию поддержало около 1,5 тысячи великолучан из 6,8 тысяч участников голосования. Общее число проголосовавших за объекты благоустройства составило порядка 46 тысяч человек. Более 3,5 тысяч человек сделали свой выбор в Великолукском районе, около 3,4 тысяч - в Псковском, 2,8 тысячи – в Невельском, 2,6 тысячи - в Островском.