Поголовье свиней в Псковской области выросло на 12,2%, сообщили «Псковской правде» в Псковстате.

Численность свиней на 1 мая текущего года составила 1 млн 565,3 тысяч голов. Такой рост обусловлен увеличением поголовья в сельскохозяйственных организациях: там сосредоточено почти 99,9%.

Поголовье овец и коз также увеличилось на 0,4% и составило 32,6 тысячи голов.

Численность остальных видов скота в Псковской области сократилась. Крупного рогатого скота стало на 7,6% меньше, в том числе коров – на 5,2%.

Таким образом, на 1 мая в хозяйствах всех сельхозпроизводителей региона было 63,2 тысячи голов крупного рогатого скота, из него коров – 31,5 тысяч.