Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Сельское хозяйство

Поголовье свиней в Псковской области выросло на 12,2%

24 мая 2021 года, 16:40

Поголовье свиней в Псковской области выросло на 12,2%, сообщили «Псковской правде» в Псковстате.

Поголовье свиней в Псковской области выросло на 12,2%

Численность свиней на 1 мая текущего года составила 1 млн 565,3 тысяч голов. Такой рост обусловлен увеличением поголовья в сельскохозяйственных организациях: там сосредоточено почти 99,9%.

Поголовье овец и коз также увеличилось на 0,4% и составило 32,6 тысячи голов.

Численность остальных видов скота в Псковской области сократилась. Крупного рогатого скота стало на 7,6% меньше, в том числе коров – на 5,2%.

Таким образом, на 1 мая в хозяйствах всех сельхозпроизводителей региона было 63,2 тысячи голов крупного рогатого скота, из него коров – 31,5 тысяч. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В первом квартале 2021 года псковичи взяли на 19% больше ипотеки
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем славянской письменности и культуры
Среди объектов благоустройства в Пскове лидирует набережная Великой в Овсище
Одну из лестниц, ведущих в Финский парк, отремонтировали в Пскове
В Псковской области появится научно-образовательный консорциум «Вернадский»
Почти 125 тысяч тонн скота и птицы произвели в Псковской области с начала года
113 мин времен войны обнаружили в Невельском районе
В Псковской области на 100 тысяч человек приходится 454 случая онкозаболеваний
Количество смертей от коронавируса в Псковской области достигло 393

Комментарии

Авторизация
No comments
Ответственное лесопользование

Экономика
21 мая 17:43

Ответственное лесопользование

Завод «Судома» запускает новые проекты и расширяет производство

«Осторожно, Турция закрывается»

Экономика / Туризм
13 апреля 17:08

«Осторожно, Турция закрывается»

Как псковичи отреагировали на закрытие авиаперелетов во «всероссийскую здравницу»?
Ближе к звездам

Экономика / Я – социальный предприниматель
30 марта 15:45

Ближе к звездам

Псковичка открыла студию художественной гимнастики, откуда детям не хочется уходить