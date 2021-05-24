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Экономика / Сельское хозяйство

Почти 125 тысяч тонн скота и птицы произвели в Псковской области с начала года

24 мая 2021 года, 15:50

124,4 тысячи тонн скота и птицы на убой произвели в хозяйствах Псковской области за четыре месяца – с января по апрель. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковстате.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство скота и птицы на убой выросло на 12,2%. Большую часть – 99% - этой продукции обеспечили сельскохозяйственные организации.

Также в Псковской области произвели 64,9 тысячи тонн молока и 26,4 миллионов штук яиц. Объем полученного молока увеличился на 1,5%, а яиц - сократился на 6,4%.

Прирост молока, как и мяса, обеспечили сельскохозяйственные организации – 83% от всех категорий хозяйств.

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