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Происшествия

113 мин времен войны обнаружили в Невельском районе

24 мая 2021 года, 15:42

113 мин времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Невельском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления МЧС России по Псковской области.

50-миллиметровые миномётные мины нашли 22 мая рядом с деревней Подзноево.

113 мин времен войны обнаружили в Невельском районе

Фото пресс-службы управления МЧС России по Псковской области

В связи с этим МЧС напоминает псковичам, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных находок занимаются специалисты. Закапывать их в землю, бросать в водоём или огонь, распиливать или разбирать категорически запрещается.

О взрывоопасных предметах необходимо сообщать по телефонам «01», «02» или «112». При этом следует уточнить время, место и обстоятельства обнаружения, его внешние признаки, количество людей на месте обнаружения. 

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