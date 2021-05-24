113 мин времен войны обнаружили в Невельском районе

113 мин времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Невельском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления МЧС России по Псковской области.

В связи с этим МЧС напоминает псковичам, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных находок занимаются специалисты. Закапывать их в землю, бросать в водоём или огонь, распиливать или разбирать категорически запрещается.

О взрывоопасных предметах необходимо сообщать по телефонам «01», «02» или «112». При этом следует уточнить время, место и обстоятельства обнаружения, его внешние признаки, количество людей на месте обнаружения.