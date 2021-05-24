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Общество / Здоровье

В Псковской области на 100 тысяч человек приходится 454 случая онкозаболеваний

24 мая 2021 года, 14:20

В Псковской области на 100 тысяч человек приходится 454 случая онкозаболеваний, сообщил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 мая.

Этот показатель находится ниже среднероссийского на 6-16 случаев.

В Псковской области на 100 тысяч человек приходится 454 случая онкозаболеваний

Смертность от онкозаболеваний в Псковской области держится на одном уровне уже несколько лет. За последние годы, по словам Александра Юрова, число погибших не увеличилось, даже из-за ограничений по коронавирусу и заморозки диспансеризации.

Главврач подчеркнул, что смертность можно снизить, если выявлять заболевших на первой и второй стадии. По поручению Минздрава России, регионам необходимо улучшить соответствующие показатели до 2030 года.

«Рак на ранней стадии - залог успеха любого лечения. В 90% пациенты излечиваются на 1-2 стадии и переходят в стойкую ремиссию», - подчеркнул Александр Юров и добавил, что Псковская область находится на третьем месте по выявлению онкозаболеваний среди регионов СЗФО.

При этом женщины относятся к своему здоровью более внимательно: они чаще проходят диспансеризацию. У женщин выявлемость онкозаболеваний составляет 464 на 100 тысяч населения, у мужчин – 438. 

Врач также сообщил, что мужчины чаще всего болеют раком легкого, желудка и предстательной железы, а женщины - раком груди, ободочной кишки и желудка. «Риски возникновения рака повышаются с учетом возраста: чем выше возраст, тем больше риска. Идут мутационные вариации и в кожаных покровах, и в организме больше мутирует клеток», - отметил Александр Юров и пригласил псковичей на день открытых дверей по меланоме, который состоится 15 июня. 

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